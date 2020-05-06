Кому карантин помешает взять ипотеку?

По мнению экспертов, кризисные явления еще не проявляют себя в полной мере. Аркадий Дворкович (глава фонда «Сколково») сообщил агентству «РБК», что кризис только надвигается и станет очевидным уже этим летом.

В связи с развитием коронавирусной эпидемии в России банки пересмотрели свое отношение к клиентам. Они стали избирательнее подходить к ним, отсеивая «слабые звенья». В частности, ряд кредитных организаций повысил требования к первоначальному взносу, подняв его до 20%. Также был изменен подход к оценке платежеспособности клиента: банки стали оценивать не только текущее положение заемщика, но и все возможные варианты развития событий (в том числе утрата основного дохода, наличие сбережений, поручителей и пр.).

На сегодняшний день представители Сбербанка заявили о снижении ставок по ипотеке. Теперь Сбербанк готов выдавать ипотечный займ под 6,2% при покупке недвижимости в новостройках, и под 8,1% — при покупке готового жилья.

В то же время эксперты отмечают, что избирательность банков набирает обороты. Из-за пандемии многие люди остались без работы или их доход упал в несколько раз, подорвав планы на крупные покупки и отдых. Трудности с оформлением ипотеки в 2020 году могут возникнуть у тех, кто был задействован в сильно пострадавших от пандемии отраслях (гостиничное дело, туризм и пр.), владельцев материнского капитала, намеревавшихся направить его в качестве первоначального взноса, ИП и самозанятых, сотрудников и владельцев СМП.