Кому коронавирус, а кому миллиарды! На сколько выросло состояние российских миллиардеров за время пандемии

Как сообщается на портале «Рамблер» со ссылкой на РИА «Новости», общее состояние российских миллиардеров увеличилось на 20%, невзирая на пандемию.

Проведенное специалистами сети консалтинговых компаний PwC и финансового холдинга UBS (Щвейцария) совместное исследование показало, что за время с 7 апреля по июль текущего года общее состояние миллиардеров России составило 467,6 млрд долларов США.

На 7 апреля этого года их состояние экономистами указывалось в размере 388,9 млрд долларов или на 20% меньше.

Подсчитано и количество российских долларовых миллиардеров — 102 человека.

Драйверами роста богатства указанной выше категории граждан России названы промышленность, финансовые услуги, медиа и развлечения. При этом уточняется, что состояние было самостоятельно заработано, а не унаследовано.

Комментируя результаты работы исследователей, российский партнер PwC Е. Лазорина отметила, что период пандемии был затронут исследователями из-за ее влияния на экономики всех стран мира. Россия, в целом, не является исключением. Поэтому сейчас ультра-состоятельным людям необходимо обратить внимание на вопросы развития экономики и социальной ответственности.

Если учитывать состояние всех миллиардеров мира, то оно выросло до рекордных значений и на конец июля текущего года составило 10,2 трлн долларов, что на 27,5% выше показателя начала апреля.