Кому положены пособия на детей от 3 до 7 лет в 2020 году

Тема о дополнительных мерах, нацеленных на поддержку семей с детьми во время пандемии коронавируса, по-прежнему актуальна. Более подробно остановимся на пособиях для детей в возрасте 3-7 лет.

Новая выплата

В.В. Путин, президент РФ, 20 марта нынешнего года подписал указ №199, в котором малоимущим семьям с детьми 3-7 летнего возраста (включительно) полагаются ежемесячные выплаты. На них могут претендовать те семьи, среднедушевой доход которых меньше чем региональный прожиточный минимум, рассчитанный на душу населения за 2 квартал 2019 г. (к примеру, в Астраханской области на тот период он был равен 10571 руб.)

Сама выплата составляет половину прожиточного минимума (регионального) на ребенка за 2 квартал прошедшего года. В Астраханской области размер прожиточного минимума на 1-го ребенка тогда был равен 11256 руб. Таким образом, в 2020 г размер выплаты соответствует 5628 руб. Если же семья имеет несколько детей 3-7 лет, то ей полагается пособие на каждого ребенка. Вдобавок, ранее установленные региональные выплаты будут полностью сохранены.

Владимир Путин 8 апреля в своем телеобращении предложил для всех тех, кто на время признан безработным, при расчете выплаты на детей 3-7 летнего возраста, а также прочих видов пособий, не брать во внимание тот доход, который был ранее получен по месту работы.

Следовательно, мы значительно расширим круг получателей данной соцподдержки. Те, кому ранее не полагалась такая выплата, теперь смогут ее получать. Еще раз уточню, что начисления будут проводиться исходя не из прошлых справочных сведений, а из реальной ситуации и проблем каждой конкретной семьи, актуальных в настоящее время, – говорится в сообщении президента.

Процедура подачи заявления

В постановлении правительства РФ №384 от 31 марта 2020 г. прописан порядок назначения и реализации выплат. Такая выплата осуществляется с января 2020 г, в том случае, когда ребенку на 1 января этого года уже выполнилось 3 года (если же позже, то с начала того месяца, когда он достигнет 3 летнего возраста), и до достижения им 8-ми лет. Семье, чтобы получить данные выплаты достаточно будет только передать электронное заявление установленного образца.

А весь остальной пакет документации (в т.ч. данные о доходе семьи) будет собран посредством межведомственного взаимодействия. Те граждане, у которых на портале госуслуг отсутствует свой личный кабинет, смогут подать это заявление через органы соцзащиты, МФЦ либо заказным письмом почтой.

Начало – с 1-го июня

Правительство дало рекомендацию главам регионов установить условия и порядок назначения таких выплат для каждого субъекта РФ. Вместе с тем, им разрешается, кроме оценки материального благосостояния семьи (размер среднедушевого дохода) утверждать при необходимости требования к ее имущественному статусу: жилищным условиям, наличию транспортного средства.

Начало приема заявлений должно состояться не позже 01.06.2020 г. Непосредственно выплата будет начисляться с 01.01.2020 г. Таким образом, семья, которая оформит заявление с 1 июня нынешнего года, получит пособие за 5 первых месяцев 2020 г (если ребенок к 1 января достиг 3 лет).

В настоящее время, по словам регионального министерства труда и соцразвития, уполномоченными структурами подготовлен проект постановления Правительства Астраханской обл., в котором утверждается порядок и условия для назначения ежемесячных материальных выплат. Сейчас он находится на этапе согласования.

Минсоц о старте приема заявлений, а также условиях и порядке назначения выплат огласит дополнительно.

Безработным лицам собирать справки нет необходимости.

Источник: kaspyinfo.ru