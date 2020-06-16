Копим деньги в кризис. Советы экономистов

Извечный вопрос россиян: в чем хранить свои деньги? Особенно в период кризиса? Многие эксперты рекомендуют составить валютную корзину и хранить деньги в нескольких денежных единицах.

Рубль сложно назвать стабильной денежной единицей, она больше для потребления, и лишь частично — сбережения. Доллар также подвержен инфляции, но безусловно, выигрывает у рубля. Именно хранение части денег в иностранной валюте рекомендует экономист, доцент факультета финансов РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытый брокер» Сергей Хестанов.

Также, для разбирающихся в фондовых рынках Хестанов советует вложиться в ценные бумаги, способ имеет некоторые риски, но приумножить и сохранить сбережения возможно.

Эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина считает, что россиянам выгоднее всего накапливать свои деньги на депозитных счетах в банке и вкладывать в доступную недвижимость, в последствие зарабатывая на ее аренде.

Как известно, Россия вводит существенные послабления карантинного режима, за время которого взгляды на финансы у многих россиян существенно изменились. По данным социологов 39% всех россиян и 43% жителей Москвы и Московской области всерьез задумались о создании собственных финансовых резервов. Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы людей и многие готовы в половину сократить свои будущие траты в пользу накоплений.