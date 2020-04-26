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Коронавирус может привести к крупнейшему за последние 50 лет экономическому кризису


 Pavel Markovich0

Бывший министр финансов РФ назвал грядущий кризис наиболее масштабным с момента Второй мировой войны. При этом Россия, по его мнению, готова к нему лучше остальных государств.

Кризис экономический
Фото: thumbor.my.ua

Максим Орешкин указал на 3 главные особенности кризиса, связанного с пандемией. Проблемы начались во многих странах мира практически синхронно. От пандемии пострадали абсолютно все. Другой особенностью стала скорость распространения кризиса. На быстрый характер влияния указывает тот факт, что уровень безработицы в мире существенно вырос за непродолжительное время. Третьей особенностью кризиса является его глубина. Экс-глава Минфина уверен, что мировой ВВП просядет куда больше, чем в 2008-2009 годах. Кризис будет очень тяжелым, а пережить его смогут далеко не все.

У российской экономики есть ряд преимуществ в сравнении с другими, что делает ее лучше подготовленной к кризису. Обилие ресурсов позволит купировать некоторые проблемы, но сохранить стабильность вряд ли удастся. Из-за ограничений, действующих в стране, ежедневные потери составляют порядка 100 млрд рублей. Все это к концу года может привести к дефициту бюджета на уровне 4,5-5% от ВВП. Предельное сокращение ВВП оценивается в 6%.

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