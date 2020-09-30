Кредитные каникулы могут продлить в России

У россиян осталась последняя возможность оформить кредитные каникулы — срок действия программы истекает 30 сентября. Однако в правительстве планируют обсудить продление кредитных каникул.

На данный момент остается неизвестной официальная точка зрения правительства и Центробанка. О чем заявил глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

По его мнению, населению потребуется больше времени, чтобы выйти из кредитных каникул без потерь и стресса.

Банки предоставили льготы для заемщиков, которые пострадали от коронавируса. Люди могут обратиться с просьбой предоставить им кредитные каникулы до 30 сентября включительно. Но речь идет только о клиентах, оформивших кредитный договор до 3 апреля 2020 года.

В августе банки отменили более 15 000 заявлений россиян на кредитные каникулы, которые были введены весной.

В Государственной думе прозвучали призывы за продление кредитных каникул до весны 2021 года для предпринимателей.

Бизнес сильно пострадал из-за пандемии и нуждается в поддержке как никогда. До сих пор многие предприниматели так и не смогли оправиться из-за карантина и продолжают нести убытки.