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Кредитные каникулы по ипотеке можно оформить если долг не более 4,5 млн. рублей — не для всех городов


 Pavel Markovich0Связи поста: > > >

Сегодня, по сообщению ТАСС и многих «СМИ», председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным проводилось совещание по экономическим вопросам.

Кредитные каникулы
Фото: vse-obipoteke.ru

На нем было объявлено, что будет повышен размер ипотечного кредита, в рамках которого заемщик на время может приостановить выполнение своих обязательств перед банком, то-есть оформить ипотечные кредитные каникулы. Размер кредита повышается из-за того, что ситуация с распространением инфекции COVID-19 подкосила финансовые возможности граждан, и ипотечные каникулы помогут выстоять в этих трудных условиях. Также Мишустин М. В. сообщил, что уже подписано соответствующее постановление и что в документе учтены особенности ипотечного рынка и различных его сегментов.

В разных регионах присутствует серьезная разница в ценах на жилье. Поэтому повышаться предельный размер займа будет по-разному. В Москве каникулы можно оформить если сумма займа не более 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа повышение составит до 3 миллионов рублей, в остальных округах — до двух миллионов рублей.

Еще на совещании говорилось о важных шагах по поддержке тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Для этой категории граждан пособие повышается до 12 тыс. руб. Особое внимание уделяется медработникам. Им будут повышены зарплаты и страховые гарантии доведены до уровня военнослужащих.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
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