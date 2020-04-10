Кредитные каникулы по ипотеке можно оформить если долг не более 4,5 млн. рублей — не для всех городов

Сегодня, по сообщению ТАСС и многих «СМИ», председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным проводилось совещание по экономическим вопросам.

На нем было объявлено, что будет повышен размер ипотечного кредита, в рамках которого заемщик на время может приостановить выполнение своих обязательств перед банком, то-есть оформить ипотечные кредитные каникулы. Размер кредита повышается из-за того, что ситуация с распространением инфекции COVID-19 подкосила финансовые возможности граждан, и ипотечные каникулы помогут выстоять в этих трудных условиях. Также Мишустин М. В. сообщил, что уже подписано соответствующее постановление и что в документе учтены особенности ипотечного рынка и различных его сегментов.

В разных регионах присутствует серьезная разница в ценах на жилье. Поэтому повышаться предельный размер займа будет по-разному. В Москве каникулы можно оформить если сумма займа не более 4,5 миллионов рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальневосточного федерального округа повышение составит до 3 миллионов рублей, в остальных округах — до двух миллионов рублей.

Еще на совещании говорилось о важных шагах по поддержке тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Для этой категории граждан пособие повышается до 12 тыс. руб. Особое внимание уделяется медработникам. Им будут повышены зарплаты и страховые гарантии доведены до уровня военнослужащих.