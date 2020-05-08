Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Кредиты, которые точно не стоит оформлять


 Pavel Markovich0
Кредит
Фото: credit-tds.top

Финансово грамотный гражданин берет кредит лишь при необходимости. Например, если сломалась важная бытовая техника в доме или есть серьезная потребность обзавестись личным автотранспортом. К сожалению, так поступают далеко не все. Есть виды кредитов, которые при всех очевидных минусах все равно пользуются спросом у населения.

Стоит ли оформлять кредит на iPhone?

Стоимость новой модели iPhone составляет примерно две средних зарплаты по стране. Но даже люди с низким доходом по какой-то неведомой причине стремятся купить его, переплачивая 5-10 тыс. рублей.

При этом не стоит забывать, что уже спустя год модель устареет и ее стоимость будет значительно ниже. Не говоря уже про то, что iPhone можно случайно сломать или потерять.

Кредит на брендовые вещи

Этим особенно грешат молодые девушки, которым «очень нужна» новая модная вещица с надписью Armani или Gucci. Банки одобряют такие кредиты, но при этом редко выставляют процентную ставку ниже 14%.

Допустим, девушка все же приобрела в кредит желанную сумочку за 100 тыс. рублей. При скромной зарплате в 20 тыс. она будет вынуждена отдавать банку часть своих доходов в течение полутора лет. В итоге у нее попросту не останется денег на поход в ресторан, где можно покрасоваться своей модной сумочкой.

Читайте также:  Власти России подсчитали экономический ущерб от режима самоизоляции

Кредит на красоту

Немало граждан на полном серьезе готовы оформлять кредиты на инъекции ботокса, пластические операции и устранение залысин на голове. Коварство подобного займа в том, что он не только дорогой. Нередки случаи, когда заемщики получали проблемы со здоровьем в результате обращения к плохим специалистам. Они вынуждены были тратить деньги на лечение и в итоге попадали в долгую яму.

Например, парень давно мечтал сделать красивые и большие татуировки на спине и груди. Для этого он оформил кредит на 200 тыс. рублей и оплатил услуги мастера в хорошем тату-салоне. Там ему занесли инфекцию, на лечение которой понадобилось немало денег. Он подал в суд на тату-салон, и начались долгие тяжбы.

Вскоре парень потерял работу из-за необходимости часто посещать врачей. В итоге он заработал много проблем со здоровьем, а взысканных денег с тату-салона оказалось недостаточно, чтобы покрыть даже половину расходов. И вот ко всему этому добавляется еще и необходимость возвращать кредит. Разумеется, из-за отсутствия работы и дорогостоящего лечения парень не справляется с долговыми обязательствами и вскоре его ожидает начисление штрафных санкций и суд с банком.

Связи поста: > > > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. К лету в России цены на квартиры могут впасть на 15-20%
  2. Премьер-министр Медведев: 2020 год начнется с введения налога для самозанятых во всех регионах РФ
  3. Подорожает ли доллар до 80 рублей к началу мая?
  4. Из-за нового вида страхования вырастут проценты по ипотеке
  5. Гражданам РФ стало сложнее платить по кредитам. Причина – потеря работы
  6. 1 сентября в России заканчивается перерасчёт пенсий — кому и на сколько поднимут выплаты
  7. С начала 2020 года пенсионеров РФ ждет новая доплата
  8. Ежемесячный доход российских пенсионеров вырос.
  9. О резком ужесточении условий для кредитных каникул: чего ожидать россиянам?
  10. В России объяснили грядущие изменения в получении пенсий
Дзен

Читайте также:
Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о