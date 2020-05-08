Кредиты, которые точно не стоит оформлять

Финансово грамотный гражданин берет кредит лишь при необходимости. Например, если сломалась важная бытовая техника в доме или есть серьезная потребность обзавестись личным автотранспортом. К сожалению, так поступают далеко не все. Есть виды кредитов, которые при всех очевидных минусах все равно пользуются спросом у населения.

Стоит ли оформлять кредит на iPhone?

Стоимость новой модели iPhone составляет примерно две средних зарплаты по стране. Но даже люди с низким доходом по какой-то неведомой причине стремятся купить его, переплачивая 5-10 тыс. рублей.

При этом не стоит забывать, что уже спустя год модель устареет и ее стоимость будет значительно ниже. Не говоря уже про то, что iPhone можно случайно сломать или потерять.

Кредит на брендовые вещи

Этим особенно грешат молодые девушки, которым «очень нужна» новая модная вещица с надписью Armani или Gucci. Банки одобряют такие кредиты, но при этом редко выставляют процентную ставку ниже 14%.

Допустим, девушка все же приобрела в кредит желанную сумочку за 100 тыс. рублей. При скромной зарплате в 20 тыс. она будет вынуждена отдавать банку часть своих доходов в течение полутора лет. В итоге у нее попросту не останется денег на поход в ресторан, где можно покрасоваться своей модной сумочкой.

Кредит на красоту

Немало граждан на полном серьезе готовы оформлять кредиты на инъекции ботокса, пластические операции и устранение залысин на голове. Коварство подобного займа в том, что он не только дорогой. Нередки случаи, когда заемщики получали проблемы со здоровьем в результате обращения к плохим специалистам. Они вынуждены были тратить деньги на лечение и в итоге попадали в долгую яму.

Например, парень давно мечтал сделать красивые и большие татуировки на спине и груди. Для этого он оформил кредит на 200 тыс. рублей и оплатил услуги мастера в хорошем тату-салоне. Там ему занесли инфекцию, на лечение которой понадобилось немало денег. Он подал в суд на тату-салон, и начались долгие тяжбы.

Вскоре парень потерял работу из-за необходимости часто посещать врачей. В итоге он заработал много проблем со здоровьем, а взысканных денег с тату-салона оказалось недостаточно, чтобы покрыть даже половину расходов. И вот ко всему этому добавляется еще и необходимость возвращать кредит. Разумеется, из-за отсутствия работы и дорогостоящего лечения парень не справляется с долговыми обязательствами и вскоре его ожидает начисление штрафных санкций и суд с банком.