Кризис приближается: летом все его почувствуют

Сегодня жизнь россиян кардинально изменилась: большая часть работы была переведена в дистанционный режим. Новшество не только позволило работать и получать зарплату, но и привнесло ряд неудобств в жизнь граждан: адаптация к онлайн-работе в домашних условиях, изоляция (отсутствие возможности вживую общаться с коллегами) и пр. Несмотря на переход на новый график, работы у компаний не убавилось, а даже наоборот: многие задачи приходится решать онлайн, перекраивать рабочие смены и обязанности, пересматривать внутреннюю и внешнюю политику, заново расстанавливать приоритеты и пр.

По данным информационного агентства «РБК», Аркадий Дворкович (глава фонда «Сколково») сделал небольшой прогноз относительно экономического развития страны. В частности, он отметил, что сейчас в России слабо ощущаются кризисные явления, еще не все сегменты экономики понесли урон. По мнению Дворковича, кризис только приближается, а его влияние будет заметно уже этим летом (в июне-июле).

Ранее эксперты предрекали возможные ухудшения в экономическом развитии страны. Например, Центробанк не исключает, что ВВП в текущем году сократится на 4-6%. Некоторые экономисты и аналитические группы прогнозируют финансовый (экономический) провал из-за пандемии и самоизоляции. Многие предприятия простаивают и несут убытки или ведут деятельность с ограничениями, сказывающимися на уровне их дохода, из-за чего экономика страны может просесть в среднем на 10%.

МВФ отмечает, что грядущий экономический кризис будет самым суровым и беспощадным в мире. На текущий момент эксперты МВФ оценивают убытки от коронавируса на уровне 9 трлн. долларов.