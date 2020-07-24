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Крупнейшие банки России повышают размер первоначального взноса по ипотеке

Ипотека
Фото: avatars.mds.yandex.net

После проведенных исследований маркетинговое агентство Маrcs сообщило об увеличении размера первоначального минимального взноса крупнейшими банками РФ, в связи со снижением ставки по ипотеке.

Опираясь на исследование «Ведомости» указали какие именно банки увеличили минимальный взнос заемщика. Среди них оказались Райффайзенбанк с увеличением до 20%, плюс 5-10% на первичное жилье, «Открытие» — до 20%, плюс 10% и Альфа-банк — до 20%, плюс 5% на готовое жилье.

Также повышение взноса на 10% до 20% ожидается в Совкомбанке, а Промсвязьбанк не ограничится поднятием минимального взноса на 5% до 15% на вторичное жилье и новостройки, но и откажется от ипотечной программы с нулевым первоначальным взносом на новостройки в Москве.

Несмотря на это кредитные организации рассчитывают снизить минимальный взнос для заемщиков в ближайшее время. В Райффайзенбанке предполагается снижение взноса с 20 до 15% на кредитование новостроек и в Промсвязьбанке с 15 до 10% на готовое и строящееся жилье.

За несколько дней до этого премьер РФ М. Мишустин заявил о возможном принятии решения, связанного с продлением программы льготной ипотеки. По информации агентства Nation News все расходы по страхованию приобретаемой недвижимости будут возложены на банки. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков предупредил о потере возможности брать жилье в ипотеку целой категорией граждан. По сообщениям агентства «Рамблер».

Банки России Ипотека Исследование Россия
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