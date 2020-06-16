Кто в России с 1 июля будет получать повышенную пенсию?

Первого июля 2020 года будут проиндексированы пенсии опекунам-пенсионерам и гражданам пенсионного возраста, имеющим подопечных, возраст которых не превышает 18 лет. Сообщение об этом опубликовано на портале «Рамблер».

Соответствующий закон утвержден президентом РФ после принятия его Госдумой, рассмотревшим проект документа в марте текущего года.

Предложение об индексации пенсии указанным выше лицам было выдвинуто спикером парламента В. Володиным, главой думской фракции партии «Единая Россия» С. Неверовым и первым его заместителем А. Исаевым.

Судя по комментариям Володина, индексированную пенсию будут получать бабушки с дедушками, взявшие под свою опеку внуков, потерявших родителей, а также другие граждане, взвалившие на себя ответственность за судьбу младшего поколения.

Как отметил Неверов, опекуны-пенсионеры и попечители пенсионного возраста получали ежемесячную выплату в виде «зарплаты», не превышающую 4 000 рублей, из-за чего их относили к работающим пенсионерам, чьи пенсии не подлежали индексации.

ПФР РФ должен был уточнить списки граждан, подпадающих под действие данного закона, до 15 июня этого года, а к 24 июня соответствующие документы будут подготовлены для «Почты РФ» и кредитных организаций, переводящих выплаты гражданам.

Общие расходы в 2020 году на эту индексацию составят не менее 720 млн рублей.