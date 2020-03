Квартиры в Москве комфорт-класса подорожали

По данным исследования агентства «Бон Тон», которые опубликовала «Лента.ру», стоимость квартир в домах комфорт-класса растет. Так, за февраль 2020 года стоимость квартир такого класса в новостройках без учета Новой Москвы, выросла на 2,5%.

По исследованиям аналитиков агентства, средняя стоимость квадратного метра в таких домах достигла 182,5 тысяч рублей. Самый дорогой округ в сегменте комфорт-класса – Северный, а самые низкие цены зафиксированы в Зеленоградском округе. В первом стоимость одного квадратного метра жилой площади составляет немногим более 195 тысяч рублей, во втором немного больше 140 тысяч.

Если рассматривать среднюю стоимость квартиры в округе, то здесь самые дешевые квартиры – в Зеленградском округе. Здесь средняя цена квартиры составляет 7,5 миллиона рублей. Самые дорогие квартиры в новостройках такого класса – в Северо-Западном округе, где квартира в новостройке вам обойдется в 14,2 миллиона. Далее следуют, как следует из предоставленных агентством материалах, Северо-Западный и Южные округа – 11,4 и 11,3 миллиона за квартиру.

В других исследованиях агентства можно почерпнуть довольно любопытную информацию. Так, по информации на февраль, районы с самыми большими скидками на квартиры в Москве – это Арбат, Тверской и Сокольники. То есть районы, которые еще недавно пользовались бешеной популярностью у состоятельных покупателей.

Пример противоположного свойства – районы с минимальными скидками для покупателей квартир. Здесь пальму первенства удерживают такие районы, как Матушкино, Силино, Новокосино. То есть районы, в которые еще недавно покупателей завлекали как раз большими скидками.

