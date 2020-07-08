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Михаил Мишустин: кому положены выплаты


 Владимир Корниецкий0
Михаил Мишустин
Фото: kubnews.ru

Премьер-министр рассказал о том, что государство продолжает оказывать помощь гражданам, которые остались без средств к существованию в период пандемии. Люди, которые остались без работы и оказались в сложной жизненной ситуации особенно нуждаются в помощи в этот тяжелый период, сообщает «Царьград».

Михаилом Мишустиным был подписан указ, по которому в период до начала осени минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4500 рублей (однако затем будет понижен до уровня 1500, на котором он находился ранее). Максимальный же размер данного пособия сейчас составляет 12 130 рублей. Также определены выплаты на детей, родители которых также остались без работы по причине пандемии коронавируса. Он составит 3000 рублей, сообщает Рамблер.

«В сложившихся условиях не каждому человеку удается справиться из трудной ситуацией без помощи государства», — объясняет Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что все направленные на поддержку безработных сделаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

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