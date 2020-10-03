Минэкономразвития и ФНС определят критерии бизнеса и самозанятых

Федеральная налоговая служба и Минэкономразвития решили обозначить критерии, позволяющие разделить такие сферы, как предпринимательство и самозанятость. Об этом сообщает ТАСС.

Максим Решетников, глава МЭР России объяснил, что самозанятость, конечно же, должна существовать как определенный вид деятельности, как некая ниша на рынке труда, но не поглощать при этом полностью предпринимательство. Также власти намерены определиться с необходимостью маркировки товара, который производится самозанятыми гражданами.

Летом нынешнего года для регионов стало возможным вводить для самозанятых граждан свой региональный режим, который действует только на этой территории и предусматривает следующий порядок взимания налогов. Если самозанятый не привлекает к своему производству дополнительную рабочую силу, то выплата составляет 4% от общей суммы дохода при работе с физлицами. Если же деловое взаимодействие происходит с компаниями, то налог предусматривает взимание 6% от общего дохода самозанятого гражданина.