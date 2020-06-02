Минфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство рассмотрит вопрос снижения размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.
Пресс-служба министерства финансов сообщает, что 30 мая 2020 года финансовое ведомство внесло на рассмотрение в правительство Российской Федерации проект постановления о возможности снижения размера первоначального взноса льготного ипотечного кредитования с текущих 20% до 15%.
Цель внесенного проекта – выполнение поручений президента о мерах социальной поддержки населения в рамках реализации льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».
«С учетом практики реализации программы «Льготная ипотека под 6,5% годовых», запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО «ДОМ.РФ» и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа)», — поясняется в пресс-релизе министерства финансов Российской Федерации.