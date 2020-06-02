Минфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство рассмотрит вопрос снижения размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

Пресс-служба министерства финансов сообщает, что 30 мая 2020 года финансовое ведомство внесло на рассмотрение в правительство Российской Федерации проект постановления о возможности снижения размера первоначального взноса льготного ипотечного кредитования с текущих 20% до 15%.

Цель внесенного проекта – выполнение поручений президента о мерах социальной поддержки населения в рамках реализации льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».