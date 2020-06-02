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Минфин предлагает снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке


 Владимир Корниецкий0
Ипотека
Фото: http://cdnimg.rg.ru/img/content/189/47/12/iStock-1193786593_d_850.jpg

Правительство рассмотрит вопрос снижения размера первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.

Пресс-служба министерства финансов сообщает, что 30 мая 2020 года финансовое ведомство внесло на рассмотрение в правительство Российской Федерации проект постановления о возможности снижения размера первоначального взноса льготного ипотечного кредитования с текущих 20% до 15%.

Цель внесенного проекта – выполнение поручений президента о мерах социальной поддержки населения в рамках реализации льготных ипотечных программ: «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».

«С учетом практики реализации программы «Льготная ипотека под 6,5% годовых», запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО «ДОМ.РФ» и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа)», — поясняется в пресс-релизе министерства финансов Российской Федерации.

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