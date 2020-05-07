Минфин рассказал о росте налогов вследствие эпидемии коронавирусной инфекции

Кардинального изменения налоговой ситуации в Российской Федерации не планируется, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в стране. Об этом сообщил министр финансов РФ А. Силуанов.

Он считает, что в текущее время власти России обсуждают различные меры, введение которых оказало бы поддержку бизнесу и помогло ему минимизировать долговую нагрузку, которая накопится после нерабочего периода, связанного с пандемией. В том числе, неуплат по налогам.

Однако на данный момент снижение налогов не рассматривается. Обсуждение ведется лишь о налоговом стимуле, при помощи которого бизнес бы смог повышать активность. Силуанов также заметил, что значительных перемен в налоговом законодательстве не планируется.

В последнем месяце прошлого года в Китае появилась вспышка эпидемии COVID-19. В марте ВОЗ сообщила, что в мире началась пандемия. По наиболее актуальным сведениям, на данный момент в мире количество заболевших составляет более 3,7 млн человек.

В РФ более 165 тысяч зараженных. Количество выздоровевших уже превышает 21 тысячу. К сожалению, не обошлось и без летальных исходов. Их 1,5 тысячи.