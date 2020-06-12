Минфин впервые за много лет засекретил дефицит бюджета

По данным Министерства финансов дефицит бюджета за пять месяцев текущего года составил 409 млрд рублей. Однако на основе этих данных невозможно реально оценить, как пострадала экономика страны, ввиду того, что нет открытых данных по номинальному уровню ВВП в период пандемии.

Оказалось, что уровень ВВП не раскрывается впервые с 2005 года, в министерстве отказались что-либо освещать по этому поводу. Ранее этот показатель приводился для сравнения, например, в апреле этого года он составил 27% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Показатель отношения дефицита или профицита бюджета к ВВП ранее приводился для оценки реального состояния экономики.

Например, в мае этого года дефицит составил 655,8 миллиардов рублей, что на 2,5 раза больше профицита первых четырех месяцев года (246,7 миллиардов рублей). Главная причина такого падения объяснима, на фоне массового снижения доходов (более чем на 41%), падает и основной показатель экономики страны. Показательно также, что доходы по сравнению с апрелем 2020 упали в мае в 2,6 раза, составив 889 миллиардов рублей.