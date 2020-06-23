Минтруд: заморозку накопительной части пенсии необходимо продлить

В проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на следующий год и плановые 2022-2023 гг., разработанном Министерством труда и социальной защиты, прописано предложение о продлении моратория на поступление страховых взносов на счет накопительной пенсии.

В частности, в документе подчеркивается, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда уже учтен запрет использовать страховые взносы для финансирования накопительного пенсионного счета. Перечисление пенсионных взносов будет проводится по действующей с 2014 года схеме.

Как известно, в РФ работодатель платит в пенсионный фонд за каждого работника 22% от начисленной зарплаты. Из них 16% направляются на формирование страховой пенсии, а 6% — на накопительную пенсию. Но с 2014 года поступление названных 6% на накопительный счет заморожено. Вся сума используется для формирования страховой пенсии. Таким образом, по инициативе Министерства труда и соцзащиты, мораторий на пополнение счета накопительной пенсии будет продлен минимум на три года.