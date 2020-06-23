Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Минтруд: заморозку накопительной части пенсии необходимо продлить


 Владимир Корниецкий0
Минтруд
Фото: gazeta-pensioner.ru

В проекте бюджета Пенсионного фонда РФ на следующий год и плановые 2022-2023 гг., разработанном Министерством труда и социальной защиты, прописано предложение о продлении моратория на поступление страховых взносов на счет накопительной пенсии.

В частности, в документе подчеркивается, что при формировании доходной части бюджета Пенсионного фонда уже учтен запрет использовать страховые взносы для финансирования накопительного пенсионного счета. Перечисление пенсионных взносов будет проводится по действующей с 2014 года схеме.

Как известно, в РФ работодатель платит в пенсионный фонд за каждого работника 22% от начисленной зарплаты. Из них 16% направляются на формирование страховой пенсии, а 6% — на накопительную пенсию. Но с 2014 года поступление названных 6% на накопительный счет заморожено. Вся сума используется для формирования страховой пенсии. Таким образом, по инициативе Министерства труда и соцзащиты, мораторий на пополнение счета накопительной пенсии будет продлен минимум на три года.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Экономика России из-за карантина может потерять 18 трлн. рублей а безработных может стать более 15 млн. человек
  2. Эксперты прогнозируют резкий спад спроса газа в мире
  3. Все виды выплат для россиян которые можно получить на фоне пандемии коронавируса
  4. Пенсию в России будут платить разными способами
  5. В результате опроса стало известно о сокращениях и снижении заработных плат
  6. В России предложили поднять зарплаты и пенсии из-за COVID-19
  7. Госдума собирается ввести запрет на использование денежных купюр в магазинах.
  8. Как начать получать пенсию на карту МИР
  9. Кредиты, которые точно не стоит оформлять
  10. Почему россияне стали чаще получать отказ в микрозаймах?

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments