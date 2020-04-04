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Мировая экономика остановилась из-за пандемии


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Текущая экономическая ситуация в мире значительно хуже, чем в период глобального кризиса 2008-2009 г. г. Об этом заявили представители Международного валютного фонда, добавив, что фонд будет вынужден удвоить объем экстренной финансовой помощи, которая сейчас достигнет 100 млрд долларов. В частности, заявление было сделано главой МВФ, К. Георгиевой во время прошедшего брифинга организации.

МВФ

Как сообщила Георгиева, за всю историю существования фонда такая ситуация возникла впервые. По сути, сегодня вся глобальная экономика просто остановилась и перешла в состояние рецессии. А это значительно хуже, чем любой обычный финансовый кризис – считает руководитель МВФ.

Кристалина Георгиева также уточнила, что в наибольшей степени пострадают развивающиеся государства. Сейчас они вынуждены противостоять двойному кризису – экономическому и в сфере здравоохранения. За все 75 лет существования валютного фонда это первый случай, когда в экстренной финансовой поддержке нуждается столько государств одновременно.

По словам Георгиевой, на сегодняшний день они приняли обращения от 85 стран. В сложившейся ситуации МВФ выразил готовность использовать полностью весь резерв в объеме 1 трлн долларов, а также увеличить экстренное финансирование в два раза.

 

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