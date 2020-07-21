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Мишустину предложили поддержать пенсионеров и выплатить им по 15 000 рублей

Пенсионер
Фото: lbuckshee.com

В период пандемии, граждане старшего поколения, должны быть защищены государством и получить от него материальную поддержку. Так считает Султан Хамзаев, который является членом Общественной палаты РФ.

По его инициативе было направлено письмо премьер – министру России Михаилу Мишустину. В нем Хамзиев предложил выплатить пенсионерам по 15 000 рублей. Он считает, что эта необходимая мера поддержки граждан пенсионного возраста. Так как, сегодня сложилась тяжелая экономическая ситуация.

В письме политиком были приведены следующие аргументы в пользу необходимости произвести выплату.

«Поскольку риск заболеть коронавирусной инфекцией у пожилых граждан более высок, то получается, что их затраты на лекарства существенно возросли, это примерно на 4 000 рублей. Граждан страны интересует вопрос о поддержки пожилых людей в период пандемии. Многие пожилые люди не имеют иного дохода кроме выплаты от государства и остро нуждаются в деньгах».

Хамзиев говорит, что пенсионеры стали больше тратить средств на лекарства, поскольку им нужна профилактика вирусных инфекций. К этому прибавилось и ограничение в передвижении пожилых людей, оно обусловлено строгими рекомендациями медиков.

«В сложившейся ситуации прошу выплатить каждому пенсионеру адресную помощь в размере 15 000 рублей. Помощь будет выплачена единоразово, и будет аналогичной той, которую получают семьи с детьми», — говорится в послании Хамзиева.

Пенсионер Премьер-министр Россия Султан Хамзаев
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