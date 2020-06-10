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Многие российские регионы готовы отказаться от повышения тарифов на ЖКХ


 Владимир Корниецкий0
ЖКХ
Фото: https://kerchinfo.com/uploads/posts/2020-02/1582464841_zhkh4_0.jpg

Многие представители российских регионов решили приостановить повышение тарифов на жилищно — коммунальные услуги, запланированное на следующий месяц, либо увеличить их стоимость незначительно. Такая информация была получена из опроса 65 человек экспертами некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Предположительно многие регионы повысят цены на некоторые категории, а стоимость остальных останется неизменной.

«В Ярославской, Калужской и Волгоградской областях тариф не повысится на вывоз мусора, в Нижегородской области сохраняться прежние тарифы на отопление, а в Московской области — на газоснабжение», — сообщает «Российская газета», предоставляя ссылку на исследования.

Власти Иркутской области решили полностью отказаться от поднятия цен на капитальный ремонт, холодное и горячее водоснабжение и вывоз мусора. Среди таких лидеров оказалась и Рязанская область, где не будут увеличивать тарифы на газоснабжение, вывоз мусора и капремонт.

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Незначительно повысится ценовой уровень у ЖКХ тарифов следующих областей: Курская, Мурманская, Оренбургская, Астраханская, Магаданская, Нижегородской,Тульской, Пензенской, Ульяновской, Смоленской Алтайском и Камчатском краях, а также в Кабардино-Балкарии.

Также «ЖКХ Контроль» предупредил, что управляющие компании стали мошенничать в делах, касаемых многоквартирных домов. Они подделывают документы собраний и обманывают жильцов, что надо проводить ежедневную дезинфекцию.

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