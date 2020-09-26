МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому

Нынешний механизм определения минимальной зарплаты и прожиточного минимума скоро устареет. Как сообщает «Коммерсантъ», Минтруд РФ внес предложения об изменении способа расчета индикаторов, влияющих на социальные выплаты. Предстоящие корректировки уже получили одобрение правительства.

По данным издания, минимальная сумма месячных трат теперь будет привязана к усредненной зарплате и составит 44,2% от названного показателя. А оплата труда с 2026 года должна будет составлять не менее 42% от средневзвешенных доходов. Данный шаг приблизит российские финансовые стандарты к мировой практике.

Реализация предложенных изменений займет не один год. На постепенное внедрение нового механизма уйдет не меньше пяти лет. Что же касается денежных вливаний, их объем оценивается как умеренный. В 2021 году на эти цели уйдет 128,5 млрд рублей, а к 2025 году траты возрастут до 439 млрд.

Выбранный путь пересмотра стандартов потребления считается прогрессивным решением. Такой шаг изменит общественное восприятие понятий бедности и социальной поддержки. Также экономисты подчеркивают, что после обновления можно рассчитывать на более эффективную поддержку малоимущих слоев в регионах.