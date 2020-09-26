Главная » Новости » Экономика

МРОТ и прожиточный минимум рассчитают по-новому

МРОТ и прожиточный минимум

Нынешний механизм определения минимальной зарплаты и прожиточного минимума скоро устареет. Как сообщает «Коммерсантъ», Минтруд РФ внес предложения об изменении способа расчета индикаторов, влияющих на социальные выплаты. Предстоящие корректировки уже получили одобрение правительства.

По данным издания, минимальная сумма месячных трат теперь будет привязана к усредненной зарплате и составит 44,2% от названного показателя. А оплата труда с 2026 года должна будет составлять не менее 42% от средневзвешенных доходов. Данный шаг приблизит российские финансовые стандарты к мировой практике.

Реализация предложенных изменений займет не один год. На постепенное внедрение нового механизма уйдет не меньше пяти лет. Что же касается денежных вливаний, их объем оценивается как умеренный. В 2021 году на эти цели уйдет 128,5 млрд рублей, а к 2025 году траты возрастут до 439 млрд.

Выбранный путь пересмотра стандартов потребления считается прогрессивным решением. Такой шаг изменит общественное восприятие понятий бедности и социальной поддержки. Также экономисты подчеркивают, что после обновления можно рассчитывать на более эффективную поддержку малоимущих слоев в регионах.

Минтруд МРОТ Прожиточный минимум
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News
Вам также может быть интересно
Продуктовые сертификаты
Экономика 0
В Госдуме предложили раздавать малообеспеченным продуктовые сертификаты
Депутаты от ЛДПР приступили к разработке законопроекта, касающегося выдачи малообеспеченным семьям сертификатов на продукты.
Зарплата
Экономика 0
В России зарплата бюджетников вырастет с 1 октября
Бюджетники, работающие в федеральных государственных учреждениях, получат 3% надбавку к зарплате. Надбавка соответствует уровню
Расчет МРОТ
Экономика 0
В России может быть пересмотрен расчет МРОТ и прожиточного минимума
В среду 23 сентября 2020 г. на очередном заседании правительства страны был представлен законопроект
Банк
Экономика 0
Сотне российских банков предрекли закрытие
По прогнозу главы рейтингового агентства АКРА Михаила Сухова в ближайшие три года может произойти
Переводы денежных средств
Экономика 0
Российские банки получили возможность осуществлять перевод зарплаты по номеру телефона
Новая услуга стала доступна российским компаниям. Работодатели получили возможность осуществлять переводы денежных средств, то
Пенсия
Экономика 0
Экономист сообщил об опасности хранения пенсии на банковской карте
Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупредил российских пенсионеров о
Налоги
Экономика 0
Богатых россиян планируют обложить повышенным налогом
Настало время, когда Россия вплотную приблизилась к необходимости введения прогрессивного налога. Ссылаясь на «Парламентскую
Маткапитал
Экономика 0
Какие проблемы могут возникнуть при погашении ипотеки маткапиталом — эксперт
Использование материнского капитала для погашения ежемесячных платежей по ипотеке — это один из наиболее
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.