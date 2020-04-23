На сколько упадет рубль при сохранении низкой стоимости нефти?

На данный момент цена нефти является основным ориентиром для рубля. Однако ему противостоят и другие внутренние факторы. Об этом сообщает сотрудник банка «Зенит» В. Евстифеев.

К одному из подобных факторов относят возможное понижение величины ключевой ставки в эту пятницу на 0,25-0,5%. Это событие формирует повышенный спрос на местном долговом рынке. Евстифеев также сообщает, что говоря о воздействии нефтяных цен на национальную валюту, следует выделять спекулятивную часть и реальную угрозу экономике. Спекулятивная составляющая, как правило, более инертна. Поэтому на рубль осуществляется значительное давление, но не критичное, так как в большей степени «выкупается» предложением валюты от ЦБ.

Если стоимость нефти будет оставаться низкой (недавно баррель Brent стоил меньше 16 долларов впервые с конца 90-х годов прошлого века), то курс рубля может опуститься настолько, что доллар будет стоить 80 рублей. Об этом говорит сотрудник СМП-банка В. Помыткин.

В том случае, если слишком низкие цены на нефть задержатся хотя бы на месяц, появятся фундаментальные предпосылки ослабления российской валюты, которые не получится остановить мерами, предпринимаемыми Центробанком. Если такое случится, то речь пойдет об угрозе полноценной девальвационной волны (похожей на то, что происходило в 2014-2015 годах).

На данный момент понижение стоимости нефти считается краткосрочным фактором. Однако мнение инвесторов о возможности появления ультранизких цен на несколько кварталов может спровоцировать обвал национальной валюты. А при реализации подобной угрозы курс доллара по отношению к рублю может достигать любого размера.