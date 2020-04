На территории России утвердили новое правило снятия наличных с пластиковых карт

Распространение вирусной инфекции стало поводом для принятия в России нового закона, главной целью которого является введение ограничения на снятия наличных денег с пластиковых карт. Ограничительные меры коснутся всех жителей страны, хранящих свои сбережения на банковских картах.

Планируется, что на плечи операторов платежных систем ляжет задача по незамедлительному уведомлению держателей карт касательно их блокировки. Причем новые правила распространятся не только на пластиковые карты, но и на деньги, лежащие в веб-кошельках.

Причиной блокировки могут стать любые подозрительные действия с картой, например, незаконное снятие наличных или сомнительные переводы. Уведомления о запрете пользования «пластиком» банки и кредитные организации обязаны будут присылать своим клиентам в тот же день. Кроме того, гражданам обязаны объяснять, с чем связана причина блокировки. Власти предполагают, что подобные меры позволят более активно вести борьбу с отмыванием денег и киберпреступлениями.

Также стало известно о начале действия в России нового правила обналичивания денег. Теперь снять деньги с «пластика» стало возможно непосредственно на кассах в продуктовых магазинах. Для этого гражданину необходимо расплатиться за товар любой стоимости, используя банковскую карту, а затем обратиться к продавцу с просьбой выдать наличные. Минимальная сумма для снятия денег с карты равна 100 рублям, а максимальная — 5000. В течение же дня таким образом можно обналичить не более 20000 рублей.

The following two tabs change content below.