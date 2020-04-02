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На территории России утвердили новое правило снятия наличных с пластиковых карт


 Pavel Markovich0Связи поста: >

Распространение вирусной инфекции стало поводом для принятия в России нового закона, главной целью которого является введение ограничения на снятия наличных денег с пластиковых карт. Ограничительные меры коснутся всех жителей страны, хранящих свои сбережения на банковских картах.

Снятие денег с банкомата

Планируется, что на плечи операторов платежных систем ляжет задача по незамедлительному уведомлению держателей карт касательно их блокировки. Причем новые правила распространятся не только на пластиковые карты, но и на деньги, лежащие в веб-кошельках.

Причиной блокировки могут стать любые подозрительные действия с картой, например, незаконное снятие наличных или сомнительные переводы. Уведомления о запрете пользования «пластиком» банки и кредитные организации обязаны будут присылать своим клиентам в тот же день. Кроме того, гражданам обязаны объяснять, с чем связана причина блокировки. Власти предполагают, что подобные меры позволят более активно вести борьбу с отмыванием денег и киберпреступлениями.

Также стало известно о начале действия в России нового правила обналичивания денег. Теперь снять деньги с «пластика» стало возможно непосредственно на кассах в продуктовых магазинах. Для этого гражданину необходимо расплатиться за товар любой стоимости, используя банковскую карту, а затем обратиться к продавцу с просьбой выдать наличные. Минимальная сумма для снятия денег с карты равна 100 рублям, а максимальная — 5000. В течение же дня таким образом можно обналичить не более 20000 рублей.


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