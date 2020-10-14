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Налог на бездетность: полету фантазии чиновников нет предела

Налог

Недавно российские СМИ взорвал в буквальном смысле скандал: глава «Совета матерей» (председатель сей общественной организации) выступила с сенсационным и скандальным предложением — ввести в России налог на бездетность. Свои слова женщина объяснила низкой рождаемостью, глубоким участием в дальнейшей судьбе своей Родины.

Однако ее слова тут же облетели все каналы, газеты и сетевые издания. Мгновенно посыпался негативный поток едких комментариев.

В стране, где недавно бушевал и продолжает победно шествовать коронавирус, где уровень жизни упал до предела, где людям периодически нечем прокормить самих себя, где матери идут на все, чтобы вырастить своих детей, где женщина в семье и на работе никак не защищена, госпожа Буцкая предложила бомбу.

Согласно ее плану полтысячи в месяц (такой оброк она считает обоснованным) платили бы мужчины и женщины детородного возраста. Не рожать приравнено к нелюбви к детям в словах Буцкой. Хорошо, что еще предложила избавить от подобного мракобесия лиц, что не могут иметь детей в силу состояния здоровья или по медицинским показаниям.

Минфин отверг эту бредовую идею на корню, успокоив россиян, что никаких подобных налогов в ближайшее время не случится. Вероятно, большую роль сыграл фактор сегодняшней социальной раздраженности населения: народ остро реагирует, и это не дает повода тихо продвинуть подобные законопроекты.

Говоря юридическим языком, предложенной налог на бездетность — яркое проявление юридической безграмотности автора предложения: ведь это самая настоящая дискриминация по убеждениям. Государство может стимулировать рождаемость, но не превращать ее в обязанность.

Бездетность Закон Налог
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