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Нефть превысила психологическую отметку


 Владимир Корниецкий0
Нефть
Фото: https://rossaprimavera.ru/static/files/da85156b1b11.jpg

Как сообщило информагентство ТАСС стоимость нефти, на фоне непрекращающейся «ценовой» войны между Россией и Саудовской Аравией, пошла в верх и преодолела психологический барьер в 40 долларов США.

По данным на 3-56 утра по Московскому времени, Лондонская биржа ICE на фьючерс на «Брент» с поставкой в августе 2020 показала уверенный рост на 1,31% от предыдущих торгов и торговала за 40,09 доллара за «бочку», а в 4-37 баррель уверенно преодолел отметку в 40,23 доллара.

По данным новостного агентства «Рамблер» цена на нефть марки «Брент» обрушилась ниже отметки в 40 долларов после 6 марта текущего года, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о снижении уровня добычи «черного» золота. Москву не устроили условия Эр-Рияда по сокращению уровня добычи на фоне мировой пандемии, что вызвало очередную «ценовую войну», последствия которой мировой рынок нефти ощущает до сих пор.

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В апреле Москва и Эр-Рияд под давлением остальных членов ОПЕК+, договорились о сокращении добычи нефти более чем на 17 млн. баррелей в сутки в период с мая по июль текущего года.

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