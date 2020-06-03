Нефть превысила психологическую отметку

Как сообщило информагентство ТАСС стоимость нефти, на фоне непрекращающейся «ценовой» войны между Россией и Саудовской Аравией, пошла в верх и преодолела психологический барьер в 40 долларов США.

По данным на 3-56 утра по Московскому времени, Лондонская биржа ICE на фьючерс на «Брент» с поставкой в августе 2020 показала уверенный рост на 1,31% от предыдущих торгов и торговала за 40,09 доллара за «бочку», а в 4-37 баррель уверенно преодолел отметку в 40,23 доллара.

По данным новостного агентства «Рамблер» цена на нефть марки «Брент» обрушилась ниже отметки в 40 долларов после 6 марта текущего года, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о снижении уровня добычи «черного» золота. Москву не устроили условия Эр-Рияда по сокращению уровня добычи на фоне мировой пандемии, что вызвало очередную «ценовую войну», последствия которой мировой рынок нефти ощущает до сих пор.

В апреле Москва и Эр-Рияд под давлением остальных членов ОПЕК+, договорились о сокращении добычи нефти более чем на 17 млн. баррелей в сутки в период с мая по июль текущего года.