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Новые выплаты для российских семей

Выплаты
Фото: nikatv.ru

Молодые семьи, как сообщает РИА «Новости», вскоре смогут получить существенную финансовую поддержку от государства для приобретения квартир комфорт-класса. Об этом рассказали в пресс-службе правительства.

Существует госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем», в которой предусмотрены компенсации для молодых семей. Если семья имеет детей, то компенсация будет 35% от стоимости приобретаемого жилья, если детей нет, то выплата будет составлять 30%.

Возраст получателей компенсационных выплат не должен превышать 35 лет. Также в ведомстве сообщили, что полученные по программе деньги можно потратить на рефинансирование ипотеки. На реализацию данной программы выделяется 5 млрд. рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выдвинул инициативу по поддержке сельских семей. Он внес предложение о дополнительном выделении 2 млрд. рублей на льготные условия для ипотеки в селе. Еще власти собираются выделить 15 млрд. рублей на то, чтобы в Российской Федерации развивался внутренний туризм.

Выплаты Михаил Мишустин Молодые семьи Россия
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