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Опасность и бессмысленность преждевременного погашения некоторых кредитов


 Pavel Markovich0
Досрочное погашения кредита
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В отличие от распространенного мнения непрофессионалов, что досрочное погашение займа или ипотеки выгодны, это суждение не разделяют работники банков и специалисты. Для частного сектора, лиц физических вся выгода заключается только в ментальном сознании, что больше не нужно платить. С точки зрения финансов, никакой экономии досрочное расторжение договора не несет.

Обобщенно, если речь идет об ипотеке, то первая часть по времени выплат состоит из возврата процентов по кредиту. А вторая часть, непосредственно расчет за жилье, больше напоминающее уже рассрочку, после выплаты ставки. Поэтому, банки и другие кредитные организации не очень любят такое опережение событий. Это создает для них лишние проблемы по оформлению и выводит контракт из зоны прогнозов.

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Точка зрения принадлежит руководителю юридического агентства. Алексей Петропольский считает, что в случае с юридическим лицом дела обстоят еще сложнее. Для таких клиентов может быть закрыта линия лизинговых кредитов, поскольку досрочное погашение лишает банка премии, на которую он рассчитывал. Для предотвращения этого явления в некоторых договорах рассмотрены штрафные санкции.

В нынешней обстановке, как советует юрист, если компания опасается из-за кризисного пандемического времени и неопределенности, то лучше распределить деньги равномерно на большой период гипотетически. Это поможет сориентироваться в сложной ситуации, когда события не всегда предсказуемы. Это рациональнее и эффективнее с точки зрения коммуникаций с банком на будущее.

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