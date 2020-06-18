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От введения «налога на богатых» пострадает и средний класс


 Владимир Корниецкий0
Средний класс
Фото: 365news.biz

Введение «налога на богатых» негативно отразится, в первую очередь, на среднем классе, считает экономист Максим Кривелевич. Как известно, названный налог – это 2-процентное повышение ставки НДФЛ для тех граждан РФ, кто зарабатывает больше 2 млн рублей в год.

Максим Кривелевич акцентирует внимание на том, что такие решения для российских властей не новое. В стране регулярно принимаются нововведения, направленные на разрушение среднего класса. Он считает доход 2-3 млн рублей в год небольшим, а повышение налога – ощутимым в данном случае.

Экономист подчеркнул, что в России представители среднего класса находятся «между двух огней». Они ощущают постоянное давление и «со стороны богатых, и со стороны бедных», причем более негативное влияние как раз со стороны богатой элиты. Как известно, к среднему классу принадлежат люди, заработавшие свое состояние тяжелым честным трудом, поэтому их основные жизненные принципы – сохранение семейных ценностей, честность и взаимопомощь. А это совсем не выгодно горстке представителей элиты, тем более, что представители среднего класса все больше заявляют о своих политических правах.

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Как известно, вопрос повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для граждан, имеющих годовой доход 2-3 млн рублей, уже рассматривается и обсуждается в российском правительстве.

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