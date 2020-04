Пенсии россиян планируют направить в негосударственные фонды

По итогам встречи с ведущими российскими инвесторами Владимир Путин дал ряд поручений кабинету министров и другим государственным органам. Одно из таких поручений – проработать идею о направлении пенсионных накоплений россиян в различные инвестиционные фонды. Такая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Как известно, венчурными инвестициями в России занимаются госкомпании и фонды. В том числе специально созданные для этого госкорпорация «Роснано» под управлением Анатолия Чубайса, и Российская венчурная компания (РВК). Ответственными за исполнение поручения Главы государства назначены премьер-министр Михаил Мишустин и Глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Одним из главных лоббистов идеи является глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По словам Анатолия Борисовича, существующая в России система контроля и надзора не позволяет развиваться инновациям. По мнению Чубайса, в инновационных проектах является нормальным, когда из десяти инновационных проектов только два окажутся успешными. При этом выгода от успешных проектов в разы перекроют потери.

По словам Чубайса, по существующим в настоящее время в России законам, даже один провал в проекте, где есть государственные деньги, может служить поводом для возбуждения уголовного дела в отношении руководителей проекта. По его мнению, в России невозможно создать нормальный инвестиционный климат без поддержки государства, в том числе финансовой. Однако при существующем надзоре и нормативной базе создание высокотехнологичной отрасли невозможна.

С мнением главы «Роснано» согласен и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Еще будучи помощником президента, Белоусов отметил, что за венчурное финансирование, которое за рубежом могут признать сверхуспешным, в России можно получить до 20 лет колонии. Так что можно предположить, что поручение президента получит мощную поддержку не только со стороны бизнеса, но и кабинета министров.

