Пенсионерам продлили электронные больничные

Работающие пенсионеры, находящиеся на самоизоляции, будут иметь возможность продления электронных больничных. Такое постановление утверждено Михаилом Мишустиным.

При этом есть условия для продления, это отсутствие перехода на удаленную работу и пенсионер не должен находиться в отпуске. Этим гражданам оформят больничные на время с 15 июня до завершения режима самоизоляции в регионе проживания пенсионера. Новые правила актуальны для регионов, где режим ограничений не отменен.

В пресс-службе кабинета министров сказали, что новые больничные выплачиваются из средств Фонда социального страхования, как и старые обычные листки нетрудоспособности. Средства идут напрямую получателю за весь период больничного в течение недели со дня оформления.

Также отмечено, что больничные листы будут выдавать на основе данных, предоставленных работодателем в электронном виде для ФСС, и гражданам предоставлять дополнительные документы не надо.

Выплаты по временной нетрудоспособности из-за пандемии пенсионерам будут вычисляться по общим правилам. Если есть стаж более 8 лет, то больничный оплачивается 100%. Для расчета используется заработок за 2 года, но есть ограничение в 69 961,65 руб. в месяц.

Постановление начинает действовать со дня официального опубликования и регулирует правоотношения, начавшиеся 15 июня этого года.