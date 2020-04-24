Пенсионеры могут переходить на карту «Мир» до 01.10.2020 г.

В связи с тем, что перевод всех получающих пенсию граждан на карту платежной системы России «Мир» ЦБ РФ еще не завершен, а режим самоизоляции не позволяет им сделать это в установленные раньше сроки, ограниченные 1 июля текущего года, руководством платежной системы принято решение о продлении перевода на три месяца, т. е. до 1 октября. Об этом информирует портал «Рамблер».

Данная мера позволит отказаться лицам пожилого возраста, входящим в группу риска, от посещения офисов отделений банков для предоставления необходимых документов, отложив данное мероприятие до смягчения или полной отмены режима самоизоляции. Предназначенные же для них пенсии будут переводиться на ранее выбранные ими карты и после 1 июля.

Закон, предусматривающий поэтапный перевод пенсионеров и работников бюджетной сферы на карту отечественной платежной системы «Мир», был подписан президентом РФ в 2017 году.

Режим самоизоляции введен в России с целью предотвращения распространения опасной для жизни болезни, вызываемой новым коронавирусом. Наиболее опасен этот вирус для лиц пожилого возраста.