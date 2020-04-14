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Период предоставления каникул затягивается банками из-за объективных причин


 Pavel Markovich0

При определении объектов, которым можно предоставить кредитные каникулы, администрация финансовых заведений хотела бы обладать оперативными данными о движении активов по счетам заявителя на отсрочку. Это позволит объективно подойти к предоставлению услуги. Согласно мер по поддержанию бизнеса, указом президента было определено предоставление каникул тем, кто в результате нестандартной ситуации, связанной с самоизоляцией и выходными до конца апреля, потерял не менее 30% дохода.

Кредитные каникулы
Фото: yandex.by

Для исполнения данного поручения банки настаивают на обладании информацией о финансовом состоянии клиента. Это пожелание стало предметом обсуждения Ассоциации банков России.

Выскажут свои соображения о подобной практике и участники НСФР. В результате обсуждений, резолюция будет направлена в ЦБ. По нынешним правилам заявка вкладчика рассматривается 5 дней. А сведения от ИП или бизнесмена об утрате дохода в пределах необходимой суммы можно подавать в течение квартала.

По словам работников банка, они не всегда могут оперативно проверить информацию о клиенте, а у государства нет централизованной базы данных, объединяющей денежные транзакции граждан. В результате это приводит к задержкам в предоставлении льготы.

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