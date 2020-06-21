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ПФ рассказал, кто сможет выйти на пенсию раньше срока


 Владимир Корниецкий0
Пенсия
Фото: posobie.help

Те граждане, кто имеет большой трудовой стаж, смогут уйти на заслуженный отдых раньше времени. Такое заявление сделал Пенсионный фонд РФ.

Агентство Nation News сообщает, что получить пенсионное удостоверение на льготных условиях смогут те граждане России, у кого есть длительный стаж работы: для мужчин это 42 года, а для женщин — 37 лет. При таком стаже эта категория граждан выйдет на пенсию на 2 года раньше своих сверстников и получит пенсионные выплаты.

Для принятия решения о досрочном выходе на пенсию рассматривается лишь страховой стаж. Это значит, что армейская служба, декретный отпуск, время ухода за инвалидами и престарелыми, а также время получения выплат по безработице не будет учитываться. В ПФР сказали, что самая частая причина отказа в досрочной пенсии — это недостаточный стаж.

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Недавно выдвигалась инициатива о досрочной пенсии для россиян, которые работают на дальневосточных предприятиях . В Госдуме предлагали разрешить льготные пенсии женщинам, имеющим звание «Мать-героиня».

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