ПФР намерен повысить пенсию по максимальному показателю

Проект бюджета до 2023 года был представлен Пенсионным фондом РФ, в соответствии с которым к 2021 году величина пенсии должна подняться на 6.3%. Это максимально высокий показатель. Пенсии в 2022 и 2023 годах будут также проиндексированы на 5.9% и 5.6% соответственно.

«Если сравнивать эти показатели с годовой инфляцией, то они будут на порядок выше. По прогнозу Минэкономразвития инфляция в эти три года не превысит отметку в 4%», — сообщает «Федеральное агентство новостей»

Также увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2021 году она составит 6044 руб., а в 2023 году вырастет до 6759 руб. Размер социальных и по гособеспечению пенсий за три текущих года вырастет до отметки 10 693 руб., подтвердили в ПФР.

Немногим ранее уже было сообщение, что индексация пенсий ждет всех получателей накопительных пенсий и работающих пенсионеров в августе-месяце текущего 2020 года. Кроме этого будут введены льготы и выплачены пособия другим категориям граждан страны.