ПФР раз в 3 года автоматически будет отправлять уведомление о размере будущей пенсии

Очередное нововведение разрабатывается в недрах Пенсионного фонда России. Как пишет «Российская газета», все граждане старше 45 лет получать возможность заранее оценить будущую пенсию. Сейчас разрабатывается механизм оповещения, по которому граждане старше 45 лет один раз в три года будут получать через портал gosuslugi.ru автоматическое уведомление.

Возраст 45 лет выбран не случайно. Как раз к этому возрасту большинство граждан уже накопили определенный капитал для формирования будущей пенсии. С другой стороны, есть еще достаточно времени, чтобы повлиять на размер будущих пенсионных выплат.

Возможностей для этого достаточно. К примеру, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования. Или придумать собственный механизм увеличения своего дохода в пенсионном возрасте.

ПФР предполагает, что в рассылаемых уведомлениях будет указан примерный размер будущей пенсии, исходя из накопленных отчислений при условии, что размер отчислений сохранится на таком же уровне. А также напомнить, когда и при каких условиях начнется выплата пенсии.

Все эти сведения потенциальный пенсионер получит в личном кабинете на сайте Госуслуг и на сайте Пенсионного фонда. Граждане, которые не пользуются современными средствами коммуникаций, смогут получит эти сведения в пенсионном фонде.

Данная инициатива – не единственная, которая сейчас разрабатывается в кабинетах Минтруда и ПФР. В частности, с 1 июля 2021 года назначение пенсии по инвалидности будет происходит сразу после заключения медико-социальной экспертизы автоматически. А не так, как сейчас, когда инвалиду приходится отдельно заниматься оформлением пенсии.

