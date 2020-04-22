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Почему государство не будет помогать деньгами всем россиянам?


 Pavel Markovich0

Руководитель Сбербанка заявил о невозможности раздачи денег россиянам в качестве поддержки их в условиях пандемии и экономического кризиса. Помогать необходимо лишь тем, кто оказался в по-настоящему сложной ситуации. Для финансовой помощи всем гражданам у государства нет средств. На столь значительные траты бюджет страны просто не рассчитан. В итоге желание помочь может оказаться для государства фатальным.

Деньги
Фото: stolica-s.su

Греф также сравнил возможности США и России. Америка способна за короткий промежуток времени эмитировать до 3 млн долларов долга через рынок, после чего пустить средства в экономику.

В России дела обстоят иначе. В стране нет такого источника средств, как у Евросоюза или США. Также отсутствуют инструменты для привлечения аналогичных объемов денег. Когда ресурсы ограничены, необходимо поддерживать население другими способами. По мнению Грефа, на данные цели государство может израсходовать до 10% ВВП.

Глава Сбербанка выступил против всеобщей помощи и «вертолетных денег». Средства должны быть адресными и предназначаться для россиян, оказавшихся в сложной ситуации. Также необходимо поддержать отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса.

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