Почему государство не будет помогать деньгами всем россиянам?

Руководитель Сбербанка заявил о невозможности раздачи денег россиянам в качестве поддержки их в условиях пандемии и экономического кризиса. Помогать необходимо лишь тем, кто оказался в по-настоящему сложной ситуации. Для финансовой помощи всем гражданам у государства нет средств. На столь значительные траты бюджет страны просто не рассчитан. В итоге желание помочь может оказаться для государства фатальным.

Греф также сравнил возможности США и России. Америка способна за короткий промежуток времени эмитировать до 3 млн долларов долга через рынок, после чего пустить средства в экономику.

В России дела обстоят иначе. В стране нет такого источника средств, как у Евросоюза или США. Также отсутствуют инструменты для привлечения аналогичных объемов денег. Когда ресурсы ограничены, необходимо поддерживать население другими способами. По мнению Грефа, на данные цели государство может израсходовать до 10% ВВП.

Глава Сбербанка выступил против всеобщей помощи и «вертолетных денег». Средства должны быть адресными и предназначаться для россиян, оказавшихся в сложной ситуации. Также необходимо поддержать отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса.