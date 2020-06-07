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Почему россияне стали чаще получать отказ в микрозаймах?


 Владимир Корниецкий0
Микрозайм
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Россияне стали чаще получать отказы на микрозаймы в МФО. На сегодняшний день процент отказа составляет 85%, хотя результаты 2019 года не превышали и 70%. Аналитики финансового маркетплейса «Юником24» заявили что данный рост связан с сильным ужесточением правил для заемщиков. По официальной статистике только 20-30% людей способны предоставить справку о доходах и подтвердить наличие у них работы в МФО.

Учитывая данную ситуацию, кредиторы снизили минимальные выплаты гражданам до 6-8 тысяч рублей. Эксперты подтверждают что эти действия оправданы, учитывая нынешнюю ситуацию в стране, и подчеркивая, что чем меньше сумма, тем быстрее и безопаснее сможет ее погасить заемщик.

Проведенные исследования холдингом «Ромир» и The Boston Consulting Group (BCG) опубликовали такие результаты: из-за ситуации в мире у 11% россиян ушли на спад накопленные сбережения, увеличить же своих доходы смогли лишь 4%, а 47% россиян заявили что у них и вовсе нет никаких сбережений.

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