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Почему в Москве дорожает самое дешевое жилье?

Вторичное жилье

После окончания режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, в Москве вырос спрос на вторичное жилье, что привело к росту цен на квартиры эконом класса. Самые бюджетные варианты жилья в Москве за период с марта по октябрь подорожали на 20%, о чем говорится в данных агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию интернет-ресурса «Лента.ру».

По наблюдениям риелторов, на вторичном рынке недвижимости продолжается рост цен на жилье, но если покупательский интерес ослабнет, то это может привести к обратной динамике — падению стоимости. Они также отмечают, что в гонке за хорошими вариантами покупатели не имеют времени и возможности тщательно выбирать квартиры, поэтому они стали чаще обращаться к услугам экспертов в сфере недвижимости.

Специалисты агентства «ИНКОМ» уже в октябре ожидают спад активности продаж на рынке вторичной недвижимости. Некоторые покупатели предпочтут воздержаться от покупки или продажи жилья из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, из-за сложившего дефицита приемлемых вариантов жилья в данном ценовом сегменте, многие москвичи не смогут подобрать подходящий объект и отложат сделку до тех пор, пока ситуация на вторичном рынке не улучшиться.

Недавно стало известно, что в столице зафиксирован резкий рост спроса на квартиры в «хрущевках», подлежащих расселению в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве. Однако в сентябре 2020 года неожиданно возрос интерес к пятиэтажкам более чем в несколько раз по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года.

Вторичка Вторичное жилье Жилье Москва
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