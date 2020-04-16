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Подорожает ли доллар до 80 рублей к началу мая?


 Pavel Markovich0

Наталья Мильчакова, Замруководителя ИАЦ «Альпари», назвала условия, при которых доллар может вырасти до 80 рублей к майским праздникам. По её мнению, основную роль сыграют три фактора.

Курс рубля
ФОТО: static.life.ru

Первый — цена на нефть, от которой сильно зависит курс рубля. Стабильность национальной валюте может обеспечить цена марки Brent в районе 35 долларов за баррель.

Второй и единственный внутренний фактор — ключевая ставка Банка России, решение о которой будет принято 24 апреля. Регулятор, по прогнозам экспертов, либо сохранит ключевую ставку, либо понизит на 0,25%, до 5,75%.

Третий фактор отразится не только на рубле, но и на других валютах мира. Речь идёт о ставке ФРС США. В случае её повышения, доллар усилится. Если же будет принято решение о понижении ставки, то и доллар может просесть по отношению к рублю и к другим мировым валютам. Решение Федрезевра США ожидается 29 апреля.

Учитывая совокупность факторов, рубль может немного прибавить к доллару при наилучшем раскладе. В худшем случае ожидается значительный рост доллара к российской валюте, до 80 рублей за доллар. На сегодняшний день доллар стоит 73,71, а евро — 80,67 рублей.

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