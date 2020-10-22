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Получения пособия на первого и второго ребенка до трех лет продлили

Пособия

«Российская газета» сообщает о продлении получения детских пособий до 1 марта следующего года. Информацию об одобрении закона Советом Федерации и Государственной думой подтвердил «Рамблер».

Пособия на первого и второго ребенка до трех лет будут продлены автоматически, это облегчит порядок получения детских выплат. Для продления выплат родителям не потребуется подавать дополнительные документы и посещать органы соцзащиты. Такое решение было принято с целью избежать массовых скоплений, ограничить контакты, тем самым снизив риск заражения Covid-19.

По словам одного из авторов документа, сенатора Андрея Анатольевича Турчака, закон был одобрен в кратчайшие сроки и принят по поручению президента.

Ранее работниками ПФР было подготовлено постановление о дистанционном назначении пенсионных выплат до конца 2020 года.

В документе говорится о том, что пенсионеры теперь смогут обратиться в Пенсионный Фонд по поводу выплат пенсии по телефону или через интернет. При этом не потребуется личного присутствия, составления заявления и подписи документа. Для назначения выплат Пенсионный Фонд будет использовать данные из собственной базы, либо запрашивать необходимую информацию в других ведомствах.

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