Полученные льготы позволят российским дачникам сэкономить на налогах

Снижение налога на землю с 1,5 до 0,3% от кадастровой стоимости позволит владельцам дачных участков в РФ сэкономить свои средства.

«МК» сообщает о вступившем в силу приравнивании земель со статусом «Для дачного хозяйства» или «Для дачного строительства» к садовым участкам и применении к ним налога с коэффициентом 0,3%. Граждане пенсионного возраста пользуются правом сокращения налога с 2017 года, в случае вычитания цены 600 квадратных метров участка из его полной кадастровой стоимости. Ограничения распространяются только на работников госучреждений и граждан, рассчитывающих на досрочное начисление страховой пенсии.

Предусмотрены льготы для желающих продать дачу, доставшуюся по наследству. Граждане, владеющие земельным участком на протяжении трех и более лет, могут претендовать на снижение своего налогооблагаемого дохода. В первом варианте предусматривается вычитание суммы, вложенной дарителем или наследодателем в приобретение участка. Во втором, предлагается сократить доход на сумму НДФЛ, внесенного при получении дачи в дар.

Также стало известно, о запланированном правительством России продлении дачной амнистии, в связи с применением комплекса мер по восстановлению экономики после пандемии, до 1 марта 2022 года. По мнению председателя московского отделения «Союза Садоводов России» Юрия Шалыганова, предпринятые шаги в этом направлении дадут россиянам дополнительное время на узаконивание своих дач. По сообщениям «Рамблер».