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Помощь детям за счет увеличения налога для богатых


 Владимир Корниецкий0
Помощь детям
Фото: mediamass.club

В. В. Путин сделал заявление об увеличении налогов на доход тех физических лиц, у кого этот доход в год превышает 5 млн. руб. Налог будет повышен с 13% до 15%. Повышение произойдет с января следующего года. Об этом Президент РФ сказал в ходе видеообращения к гражданам страны в эфире канала «Россия-24».

Президент также уточнил, что полученные от нового налогообложения средства будут предназначены для лечения детей, которые имеют сложные и редкие заболевания. Окончательное решение о том, куда именно будут направлены эти деньги, будут принимать лечащие врачи, работники НКО и общественные деятели.

Ранее портал «Рамблер» предоставил информацию о том, что в журнале «Forbes» сообщалось об обсуждении в Правительстве Российской Федерации прогрессивного налога на доходы физлиц. Источники издания сказали, что возвращение к обсуждению темы о «налоге для богатых» произошло в результате развития кризиса в экономике страны на фоне пандемии и существенного повышения «запроса на социальную справедливость».

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