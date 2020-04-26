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Помощник Путина рассказал, что ждёт Россию после пандемии


 Pavel Markovich0

Максим Орешин, занимающий должность главного помощника президента страны, поделился, что Россия заранее запаслась всеми необходимыми ресурсами в должном объёме, чтобы восстановление после пандемии и экономического кризиса прошло как можно быстрее, в самые кратчайшие сроки.

Россия
Фото: 1zoom.me

В одном из интервью чиновник отметил, что РФ располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы в самые короткие сроки выйти из текущего экономического кризиса. Орешин признался, что считает нынешнюю ситуацию в стране более масштабной, нежели в 2008 – 2009 годах, в те годы страна также пережила очень масштабный финансовый кризис. Затем он предположил, что в нынешней ситуации чётко видно, что на этот раз Россия подошла к делу более серьёзно и ответственно, подготовившись заранее. Так что у страны есть некоторые ресурсы, наличие которых позволит в ближайшем будущем купировать небольшую часть проблем.

Но стоит отметить, что общая глубина мирового кризиса сильная настолько, что остаться целиком и полностью в стабильной ситуации, как бы островком в огромной океане, попросту нереально. На данный момент главной задачей является сохранение как можно большей части компаний и рабочих коллективов в них. Это необходимо для того, чтобы на фазе восстановления организации смогли в самые короткие сроки вернуться обратно к нормальному и привычному для них образу жизни.

Также Орешин высказал своё мнение, согласно которому коронавирусная пандемия должна существенно замедлить мировые процессы глобализации. Дело в том, что все государства, в первую очередь, будут смотреть на внутренние процессы, заниматься экономикой и восстановлением, и только потом они займутся внешней стороной отношений.

Максим Орешин рассказал, что по окончании пандемии мировым сообществам ещё предстоит переосмыслить существующие международные институты. Помощник президента особо подчеркнул, что не существует автоматических мер, которые, как правило, срабатывают в таких кризисных ситуациях. Существуют проблемы и по линии МВФ, и по линии ВОЗ. Он отметил, что в скором времени вся система международных отношений будет пересмотрена под совершенно новым углом, с новой стороны. Огромное количество структурных изменений ждёт отрасли глобальной экономики. И всё это зародилось здесь и сейчас в кратчайшие сроки.

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