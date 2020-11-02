Правительство дополнительно выделит средства многодетным семьям на погашение ипотеки

Российским премьером Михаилом Мишустиным накануне было подписано распоряжение, которое предусматривает выделение из резервного фонда правительства еще 5,5 млрд. рублей на компенсацию многодетным семьям платежей по жилищным кредитам.

Данное распоряжение стало продолжением инициативы российского президента, которое предполагает полное или частичное погашение ипотеки для тех семей, где третий и последующие дети появились на свет после 1 января 2019 года.

Представители кабмина сообщили, что выплаты по этой категории составят 450 тыс. рублей.

В правительстве отмечают, что на данную инициативу в течение нынешнего года было уже выделено порядка 35 млрд. рублей. Благодаря подписанному распоряжению ожидается, что еще около двенадцати тысяч многодетных российских семей смогут воспользоваться финансовой помощью из правительственного резервного фонда.

Хочется отметить, что совсем недавно властями Московской области было принято решение об обеспечении бесплатными земельными участками многодетных семей.