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Правительство: стоимость бензина снижаться не будет


 Владимир Корниецкий0
Бензин
Фото: mtdata.ru

Члены Независимого топливного союза направили в Кабинет министров официальное обращение, в котором изложили просьбу аннулировать запрет на импорт топлива, приостановить демпфер и снизит стоимость бензина на заправочных станциях. Такие действия, уверенны специалисты, помогут спасти ситуацию и удержать оптовые цены на топливо на одном уровне. Власти страны предложение не поддержали, а приостановку действия демпфера назвали «нецелесообразной».

Как известно, с помощью демпфера правительство может контролировать цены на бензин на АЗС. Например, если оптовая стоимость топлива ниже средней экспортной цены, нефтяникам доплачивают разницу из государственной казны, и наоборот, если оптовая стоимость бензина больше средней экспортной, часть прибыли идет в бюджет. Такой механизм позволяет властям страны контролировать стоимость бензина внутри государства и не давать ей снижаться, даже если в других странах цены на топливо увеличиваются.

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В сложившейся ситуации, когда стоимость нефти снижается, применение демпфера позволило руководству страны получать ощутимое пополнение бюджета, то есть, возможность финансировать различные статьи расходов, в том числе социального характера. Именно поэтому в Кабинете министров отклонили просьбу НТС.

Стоит напомнить, что стоимость бензина Аи-95 обновлялась четыре раза за неделю и побила рекорд, составив 59,6 тысяч руб. за тонну.

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