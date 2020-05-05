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Правительством было принято решение освободить регионы от уплаты бюджетных кредитов


 Pavel Markovich0
Кредит
Фото: tvrmoldova.md

Председатель правительства М. Мишустин подписал нормативный акт, которые освобождает субъекты нашей страны от уплаты бюджетных кредитов в текущем году вследствие эпидемии коронавируса. Документ можно прочитать на официальном сайте кабмина.

В постановлении написано, что с 2021 по 2024 год региона обязаны выплачивать по пять процентов кредита каждый год, а с 2025 по 2029 — все, что останется, равными долями (предусмотрена возможность досрочного погашения).

Деньги, которые благодаря этому не потратят в текущем году, у субъектов получится потратить на борьбу с вирусом и компенсировать уменьшение поступлений в бюджеты. В постановлении указано, что это позволит сделать бюджеты регионов более устойчивыми в такой непростой ситуации.

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Согласно последним сведениям, в нашей стране обнаружено более 145 случаев заболевших. Более 18 тысяч смогли вылечиться. Количество летальных исходов составляет 1356.

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