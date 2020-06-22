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Предполагается, что Россию ждут новые пенсионные реформы


 Владимир Корниецкий0
Пенсионные реформы
Фото: cdn.ruposters.ru

Дмитрий Александров, являющийся экспертным специалистом по негосударственным пенсионным фондам, отметил, что вероятнее всего пенсионную систему Российской Федерации реформируют к середине 20-х годов.

По его мнению, в противном случае будет невозможно обеспечить всех граждан пенсионными выплатами через 10 лет. Эксперт объяснил это тем, что к 2034 году Россия столкнется с такой проблемой, как: “провал по демографии”. В случае, если экономика страны не начнет форсированно расти, а будет развиваться также медленно как на сегодняшний день – то средств на пенсии не хватит.

Эксперт также предполагает, что с первыми проблемами пенсионный фонд столкнется уже к 2024 году, что приведет к острой необходимости в реформировании системы. По его мнению, правительство активизирует работу по привлечению добровольных начислений, включая как средний и малый бизнес, так и крупные корпорации. Таким образом, определенная часть заработной платы будет переводиться на корпоративный пенсионный счет.

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Также следует отметить, что Центробанк РФ и министерство финансов представляли особый законопроект под аббревиатурой ГПП, который предполагает внедрение системы гарантированного пенсионного продукта. Его главная идея в том, что работники сами начнут откладывать определённую часть своих доходов для использования их после выхода на пенсию. Предполагается, что такая система будет являться добровольной.

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