Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Премьер-министр РФ рассказал о новом пакете помощи гражданам


 Pavel Markovich0
Мишустин
Фото: https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2020/01/30/glava-fns-na-zasedanii-glav-nalogovyh-administracij-briks.jpg

Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, объявил, что предложенный в ходе обращения президента 11-го мая пакет мер поддержки населения страны, а также ее экономики, был подготовлен при участии правительства.

«Данный пакет – самый объемный по финансовым средствам, которые предназначаются на его реализацию, и по охвату граждан, для которых он был выделен», – сообщил Михаил Мишустин в процессе проведения правительственного совещания по создавшейся социально-экономической ситуации.

Также он добавил, что новый пакет содержит в себе несколько направлений, касающихся поддержки, в том числе, и семей с детьми.

Мишустин акцентировал внимание, что свыше 2-х миллионов заявлений по поводу выплаты 10 тыс. рублей на каждого ребенка за прошедшие сутки было подано через онлайн-сервис Государственных услуг.

Читайте также:  За постройки на своем участке придется заплатить налог.

Прежде, Владимир Путин, президент Российской Федерации, огласил, что с 1-го июня должна быть осуществлена выплата в сумме 10 тыс. рублей на ребенка в семье в возрасте 3-15 лет включительно.

Связи поста: > >

 

Оцените качество подачи материала:
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...

Похожие записи:

  1. С 1 июня на каждого ребенка от 3 до 16 лет можно получить по 10 000 рублей
  2. К лету в России цены на квартиры могут впасть на 15-20%
  3. Сколько ЦБ России потратил денег на поддержку рубля?
  4. Кому положены пособия на детей от 3 до 7 лет в 2020 году
  5. В Госдуме хотят сделать выплату 12 130 рублей для всех безработных
  6. Российским строительным компаниям грозит большой провал.
  7. Российский эксперт рассказал когда вырастет курс рубля
  8. 1 нерабочая неделя для России может обходиться потерей 500-600 млрд. рублей
  9. Коронавирус может привести к крупнейшему за последние 50 лет экономическому кризису
  10. В России предложили поднять зарплаты и пенсии из-за COVID-19
Дзен

Читайте также:
Оставить комментарий
avatar
  Подписаться  
Уведомление о