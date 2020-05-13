Премьер-министр РФ рассказал о новом пакете помощи гражданам

Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, объявил, что предложенный в ходе обращения президента 11-го мая пакет мер поддержки населения страны, а также ее экономики, был подготовлен при участии правительства.

«Данный пакет – самый объемный по финансовым средствам, которые предназначаются на его реализацию, и по охвату граждан, для которых он был выделен», – сообщил Михаил Мишустин в процессе проведения правительственного совещания по создавшейся социально-экономической ситуации.

Также он добавил, что новый пакет содержит в себе несколько направлений, касающихся поддержки, в том числе, и семей с детьми.

Мишустин акцентировал внимание, что свыше 2-х миллионов заявлений по поводу выплаты 10 тыс. рублей на каждого ребенка за прошедшие сутки было подано через онлайн-сервис Государственных услуг.

Прежде, Владимир Путин, президент Российской Федерации, огласил, что с 1-го июня должна быть осуществлена выплата в сумме 10 тыс. рублей на ребенка в семье в возрасте 3-15 лет включительно.