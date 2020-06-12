Премьер-министр РФ утвердил новые меры поддержки россиян

Михаил Мишустин (Премьер-министр РФ) утвердил оказание дополнительной финансовой помощи безработным гражданам. Им было подписано постановление с внесенными изменениями. На сайте кабинета министров была опубликована данная запись.

Сроком до 1 октября 2020 года продлен период выплат по безработице. Также возобновлены выплаты по безработице для граждан зарегистрированным в службе занятости как безработные. Продление сроков также коснулось граждан, потерявших после 1 марта 2020 года, право на пособие.

Постановление привело к ряду изменений:

увеличен минимальный размер пособия (с мая по июль) по безработице на 3000 руб. (С 1 500 руб. до 4 500 руб.);

доплата в размере 3 000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка (при потере заработка до 1 марта 2020 года);

индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на максимальное пособие в размере 12130 руб. (при потере права на деятельность после 1 марта).

Данные способы поддержки были внесены по результатам оценки ситуации на рынке труда от 27 мая. Новость была опубликована на источнике «Рамблер». Бюджет для реализации постановления составил 35 млрд. руб. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров исполнение поручений, после их утверждения.